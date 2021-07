Under de kommande åtta åren ska Aktiv IT sköta Årjängs kommuns it-drift. Detta efter att man tog hem kommunens upphandling. Avtalet, som är tecknat på fyra plus fyra år, innefattar datacenter, nätverk samt servicedesk- och support.

Aktiv IT jobbar med Microsofts molntjänster och har runt 45 medarbetare, med huvudkontoret i Arvika. Sedan tidigare hanterar man driften för olika företag, men Årjäng är den första kommun som man har helhetsansvar för.

Vd Tomas Björn säger att han och kollegorna ser fram emot samarbetet.

– Vi är givetvis glada, stolta och tacksamma för att vi har fått förtroendet av Årjängs kommun, säger han.

– Jag förväntar mig en säker, stabil och kostnadseffektiv it-leverans med hög service och tillgång till bred kompetens, Kommunens uttalade strategi att förändra och utveckla verksamheterna ligger i linje med Aktiv IT:s arbetssätt, säger kommunchef Birgitta Evensson.