En ny undersökning gjord av cybersäkerhetsföretaget Netskope visar på att under andra kvartalet 2021 så levererades 43 procent av all malware genom infekterade Office-dokument. Under början av 2020 låg samma siffra på 20 procent, rapporterar Zdnet.

Värt att nämna är att detta sker efter att vad som ansågs vara världens farligaste botnätverk, Emotet, tagits ner. Något som enligt Netskope tyder på att andra cyberkriminella valt att använda sig av liknande taktiker.

Molnappar var också invovlerade i 66 procent av alla malware-leveranser under andra kvartalet 2021, vilket är en ökning på 68 procent. Under första halvan av 2021 ska Netskope ha upptäckt och blockerat skadliga nedladdningar från hela 290 olika molnappar

Netskope skriver att:

”Organisationer måste fortsätta anpassa och prioritera säker tillgång till företagets applikationer och data, likt hur man gör för anställda som använder sina egna datorer, och detta betyder ytterligare segregerade nätverk för okända enheter men säkrade med stark priviligerad åtkomstkontroll för att möjliggöra produktivtet och tillgång.”

