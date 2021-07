Nasa har nu meddelat att Spacex Falcon Heavy-raket kommer få skjuta upp rymdmyndighetens rymdsond Europa Clipper, rapporterar Ars Technica.

Europa Clipper utgör Nasas hittills viktigaste uppdrag för att undersöka solsystemet under 20-talet. Rymdsonden ska skickas i omloppsbana runt Jupiter där den ska studera den isklädda månen Europa under totalt 44 förbipasserningar. Forskare tror att månen kan ha stora hav under ytan och att det kan finnas marint liv där.

Tidigare fanns planer på att skjuta upp Europa Clipper med Nasas egen SLS-raket men i stället anlitades Spacex av flera olika anledningar.

Delvis för att det privata rymdföretaget bjöd på en kraftig rabatt på nära två miljarder dollar men också för att SLS-raketen skulle behöva modifikationer för resan som skulle kosta ytterligare en miljard dollar. Boeing som är den huvudsakliga leverantören för SLS-raketernas kärnstadie är också upptagen med Artemis-programmet som går ut på att skicka människor till månen vid mitten av 2020-talet.

Europa Clipper är nu schemalagd att skjutas upp i oktober 2024.