IBM meddelar att en helt ny Quantum System One-kvantdator nu finns tillgänglig i Kawasaki Business Incubation Center i Kawasaki, Japan, rapporterar Zdnet.

Kvantdatorn kommer användas av japanska forskare för att köra olika kvantexperiment inom olika områden så som kemi och finansvetenskap.

Sedan tidigare har Tokyos universitet tillsammans med IBM också lanserat Quantum Innovation Initiative Consortium för att samla organisationer som jobbar inom fältet för kvantdatorer.

Vanligen så brukar IBM låta sina kunder använda företagets egen kvantdator i Poughkeepsie, New York, via molnet. Under sommaren har IBM dock nu levererat två kvantdatorer utanför USA, varav den första var till Fraunhoferinstitutet i Tysksland.

Läs också: IBM visar hur kvantdatorer kan lösa problem som är svåra för vanliga datorer