Amazon Web Services meddelar nu att EC2-Classic läggs ner, nätverksstrukturen som stöttade upp företagets tredje molntjänst Amazon Elastic Compute Cloud, rapporterar The Register.

Majoriteten av AWS-kunder kommer inte påverkas av förändringen. EC2-Classic efterträddes 2009 av Amazon Virtual Private Cloud som i sin tur efterträddes av Virtual Private Clouds for Everyone under 2013.

Sedan 4 december 2013 har AWS-användare inte ens kunnat använda EC2-Classic om de inte frågat särskilt efter det.

För de som fortfarande använder tjänsten är sista datumet satt till 15 augusti 2022 varefter den försvinner helt. All migration behöver därmed vara färdig tills dess.

Läs också: Amazon satsar på kryptovalutor och blockkedjor