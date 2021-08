Medlemmarna i den amerikanska senaten har enats om nya regleringar gällande hur landet ska hantera kryptovalutor, rapporterar The Register.

De nya regleringarna kommer som en del i ett enormt infrastrukturpaket på en tusen miljarder dollar. Tanken är att paketet dels ska finansieras genom att göra det svårare för de som investerar i kryptovalutor att undvika att betala skatt när de köper och säljer digitala valutor.

Kryptomäklare, som hanterar de transaktioner som låter handlare köpa, sälja och växla kryptovalutor, kommer framöver att behöva samla in personlig information om de som gör och får betalningar. Uppgifterna ska sedan rapporteras in till USA:s skatteverk, The Internal Revenue Service.

Senatorerna har inte varit överens om vilka som bör klassas som kryptomäklare men säger i ett gemensamt uttalande att de valde en kompromiss med fokus på att göra reglerna och språket så tydligt som möjligt. Exakt hur den här kompromissen ser ut är inte offentligt ännu. USA:s kongress förväntas rösta om de nya reglerna i veckan.