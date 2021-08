Vid slutet av juni upptäckte säkerhetsforskare en allvarlig sårbarhet i Print Spooler-tjänsten i Windows. Sårbarheten CVE-2021-34527, som också kallas för PrintNightmare, skulle kunna användas av hackare för att få full åtkomst till en dator.

Microsofts besked var inledningsvis att be användare stänga ner Print Spooler. Nu säger de istället att det kommer krävas administratörsrättigheter för att installera och uppdatera Point and Print-drivrutinen, rapporterar The Register. Något som kommer gälla för samtliga stödda versioner av Windows.

”Den här förändringen kan påverka Windows print-klienter i scenarion där icke-upphöjda användare tidigare kunde lägga till eller uppdatera skrivare... Hur som helst tror vi starkt på att säkerhetsrisken kräver den här förändringenÌ, skriver Microsoft själva.

