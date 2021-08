Poly Network, en plattform som används för att handla med kryptovalutor utan mellanhänder, hackades nyligen och kryptovaluta värt runt 610 miljoner dollar, motsvarande 5,3 miljarder dollar stals.

I veckan gick Poly Networks ut med ett meddelande på Twitter där man uppmanade gärningsmännen att lämna tillbaka pengarna snarast,

Och nu har över en tredjedel av bytet lämnats tillbaka, rapporterar Reuters.

Kryptovalutor till ett värde av 260 miljoner dollar ska vara återbördade uppger Poly Network på Twitter.

$260 million (As of 11 Aug 04:18:39 PM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $3.3M

BSC: $256M

Polygon: $1M



The remainings are $269M on Ethereum, $84M on Polygon