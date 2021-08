I förra veckan var det dags för ännu ett stort förvärv i den svenska it-branschen, när det numera Goldman Sachs-ägda Advania öppnade plånboken för att köpa Visolit. Hur mycket prislappen landar på har köparen och säljaren IK Investment Partners valt att inte gå ut med. Goldman Sachs Asset Management kommer vara majoritetsägare efter slutförd affär, medan IK IX-fonden kommer att finnas med som minoritetsägare.

Efter affären kommer Advania, där Visolit enligt planen ska införlivas helt, landa på en beräknad omsättning runt 9 miljarder kronor under 2021. Den gemensamma styrkan kommer utgöras av cirka 2550 anställda, av vilka ungefär hälften finns i Sverige.

Växer i Norge

Tidigare har Island varit Advanias näst största land, men efter köpet av Visolit, som har ungefär 55 procent av sin verksamhet i Norge, så kommer nu Norge bli Advanias näst största marknad, med Island på tredje plats följt av Danmark och Finland. Innan allt är helt klart ska de svenska och norska konkurrensmyndigheterna säga sitt.

Advanias koncernchef Mikael Noaksson gläds inte bara åt den utökade geografiska bredden, utan även åt att man får ett bredare utbud att erbjuda kunderna.

– För oss är det ett drömförvärv. Visolit är en av de största inom MSP (managed service provider) och de har varit duktiga på att jobba med molnet och automatisering. Nu är vi starka inom konsultdelen, MSP och som återförsäljare av hård- och mjukvara, säger han och konstaterar att bolagen kompletterar varandra bra kundmässigt.

Advanias koncernchef Mikael Noaksson.

– De har främst små och medelstora kunder, medan vi har haft lite större kunder. För oss är det viktigt att ha bredden. Om man kan göra mer hos kunderna är det större chans att man har dem kvar och skapa mer värde. Så att det inte bara blir ett driftkontrakt. Idag vill man ha en partner mer än bara en leverantör och där är vi mycket bra komplement till varandra.

Tillväxtfokuserad satsning

För Advania är det också ett sätt att utöka personalstyrkan, enligt Mikael Noaksson. Även om båda bolagen har stor representation i exempelvis Stockholm och Göteborg så låter han inte särskilt oroad över att det kommer finnas dubbla roller.

– Det här är inte ett synergiskt förvärv, så fokus är inte att vi ska hitta kostnadssynergier. Goldman Sachs kom in för mindre än ett halvår sedan och gör en tillväxtfokuserad satsning på tre till sju år, och jag är glad att det här förvärvet kunde komma så snabbt. Nu är vi ute efter att ta marknad och att växa och då är det ett viktigt steg att göra ett så pass stort förvärv, säger han och konstaterar att man lyckats bra med att behålla personal från uppköpta bolag tidigare, även om det i de fallen handlat om mindre bolag.

– Senast köpte vi Hi5, och så har vi gjort några mindre förvärv i Danmark och Finland. Vi har lyckats bra hittills. En utmaning som alltid finns är att hitta bra människor.

Innebär förvärvet att ni får någon ny profil eller nya konkurrenter?

– I grund och botten är vi ganska mycket detsamma. Advania och Visolit är två bolag som har haft ambitionen att ha långa relationer med sina kunder, och att vara lokala och nära och att finnas på plats. Så jag skulle säga att vi behåller och till och med förstärker vår profil. Sedan finns det en del skillnader också. Vi har lite mer bredd i vår affär, medan Visolit har cirka 70 procent av sin affär som är kontraktbaserad.

Så det är fortfarande Atea som är huvudkonkurrent?

– Ja, det är en konkurrent vid vissa affärer, men vi möts sällan när det handlar om MSP. Då är det mer bolag som CGI och Tietoevry vi möter.

”En bra lösning”

Planen framöver är som sagt att Visolit ska bli en del av Advania och verka under samma namn. För Visolits koncernchef Terje Mjøs har de senaste åren inneburit byggande av ett nytt bolag, inte minst med hjälp av 16 förvärv i Sverige och Norge. Och nu är alltså Visolitresan snart slut.

Terje Mjøs

– Vi har ägts av IK Investment Partners sedan 2016, och förr eller senare ska de göra en exit. Fem år är en ganska lagom period. Nu har vi jobbat med det, och det blev en bra lösning med Advania, och det har tagits emot bra av personalen, säger han.

Vad säger personalen?

– Vi har informerat personalen i både Norge och Sverige. Mottagandet har varit positivt. Advania är ett bra bolag och det är många som tycker att det är rätt väg att gå. Det är dessutom ett väldigt komplementärt förvärv, som inte är så överlappande. Visolit bidrar starkt till Advania i Norge och i Sverige är Advania större än vad vi är.

För Terje Mjøs är det här andra gången han är med och skapar en nordisk it-jätte. Förra gången handlade det om sammanslagningen mellan EDB Ergogroup och Systeam, som sedermera blev Evry. Men efter det här blir det nog ingen mer liknande resa.

– Jag har haft en plan sedan 2017 att det här ska vara ett tre- till femårigt projekt. Och när det är över kommer jag inte ta på mig fler operativa roller, säger han, men konstaterar att han inte lämnar än på ett tag.

– Jag är med på resan nu och så är det naturligt att andra tar det vidare. Jag kommer att kliva ut efter att integrationen har kommit så långt att det inte längre behövs en koncernchef för Visolit.

Vad innebär det tidsmässigt, tror du?

– Jag är nog med året ut, och kanske under första kvartalet. Det blir mitt sista jobb som toppchef, jag kommer vara lojal med den plan jag har haft. Jag är 60 år, så enough is enough.

Återförenas med gamla kollegor

Advanias köp av Visolit är också en affär som innebär återförening av tidigare kollegor. För åtta år sedan var det ett flertal chefer som lämnade Caperio för Lanteam. Sedan dess har Advania köpt Caperio, och Visolit har köpt Lanteam.

Anders Filipsson, tidigare vd på Lanteam, säger så här om hur det ska bli att få tillbaka gamla arbetskompisar från Caperiotiden.

– Det är så branschen ser ut, det är en konsolideringsperiod just nu. Och jag ser väldigt positivt på att kunna återförenas med gamla kollegor. Cirkeln är sluten. Särskilt bland oss som ansvarar för produktförsäljning på Visolit är det många som ser fram emot att få återförenas med sina kollegor igen, säger han.