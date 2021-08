Nvidias vd Jensen Huang säger nu att amerikanska Nvidias köp av den brittiska chippdesignern Arm kan ta längre tid att genomföra än de beräknade 18 månaderna, rapporterar The Financial Times via The Verge.

Tidigare har Jensen Huang sagt att köpet skulle bli färdigt i mars 2022.

Nvidias köp av Arm från Softbank håller för tillfället på att granskas av myndigheter i USA, Storbritannien och Kina.

”Våra diskussioner med myndigheterna har tagit längre tid än vad vi först trodde och det skjuter på vårt schema”, säger Huang till Financial Times och fortsätter.

”Men vi känner oss säkra gällande affären och att myndigheterna kommer se att den är fördelaktig.”

Nvidia har till slutet av 2022 på sig att få affären godkänd av berörda myndigheter.

