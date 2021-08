Chris Berry blir ny vd på SAP Svenska den 1 september. Han hade samma roll på den tyska mjukvarujätten mellan 2015 och 2018, efter att han anslutit från konkurrenten Oracle. Han kommer även ingå i SAP:s nordiska ledningsgrupp och fortsätter parallellt i sin nuvarande roll som svensk försäljningschef. SAP Svenska hör till SAP:s kundregion Norden & Baltikum, som idag leds av danska Helle Dochedahl.

– Norden & Baltikum är en erkänt innovativ region där inte bara utvecklingen mot digitalisering går snabbare än i många andra regioner men företagen, framför allt de svenska, har ett öppet sinne för vilka nya möjligheter som uppstår när företag kan bygga och expandera sin verksamhet i digitala nätverk, både inom och utom den egna firman. Dit går utvecklingen just nu med stormsteg, och just där har SAP sin styrka tillsammans med de enskilda affärsområdes- och branschlösningarna. Det är en omvälvande tid inom it-branschen just nu och jag ser det som nöje att få fler svenska företag att upptäcka och omsätta denna superkraft i större omfattning, säger han om sitt nygamla uppdrag.

Chris Berry ersätter Per Alm, som varit Sverigechef sedan 2019, och som nu får en roll inom SAP:s regionala verksamhet i Norra Europa.