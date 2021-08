Den 25 augusti 1991 skickade den 21-årige finlandssvensken Linus Torvalds ett meddelande till nyhetsgruppen comp.os.minix där han berättade att han börjat fila på ett gratis operativsystem för den tidens pc-datorer.

Så här löd meddelandet i sin helhet:

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

Från början var tanken att kärnan skulle kallas för Freax, en kombination av free, freak och bokstaven X från Unix, men Ari Lemmke på Tekniska högskolan i Helsingfors tyckte att Linux var ett bättre namn.

Den första versionen av Linux-kärnan släpptes 1992 och 1996 var det dags för version 2.0. Samma år lanserades maskoten Tux och anledningen till att det blev just en pingvin som fick symbolisera Linux är att Linus Torvalds blev biten av en pingvin på en djurpark i Australien när han var liten.

Med tiden började namnet Linux även användas för operativsystemet, men än idag finns det personer som anser att man ska kalla själva operativsystemet för GNU/Linux.

Sedan 1990-talet har det släppts en stor mängd olika operativsystem som baseras på Linux, däribland Ubuntu, Debian och Red Hat Enterprise Linux. Det mest framgångsrika är emellertid Android, systemet som används i de flesta moderna mobiltelefoner. Med fler än tre miljarder användare kan man med fog påstå att Linux är världens mest använda operativsystem i dagsläget.