Under året har ett antal stora och skadliga cyberattacker ägt rum i USA – bland annat attackerna mot Solarwinds, Kaseya och Colonial Pipeline.

För att diskutera det ökande cyberhotet bjöd Vita Huset i veckan in vd:ar från de stora techjättarna och finansbranschen.

Och den amerikanska regeringen behöver industrins hjälp att möta cyberhotet – det konstaterade president Joe Biden när han mötte vd:arna.

– Jag tror att ni har makt, kapacitet och ansvar att höja ribban för cybersäkerhet, sa presidenten, uppger Reuters.

Efter mötet utlovade också företagen olika bidrag till cybersäkerhetsarbetet.

Microsoft ska investera 20 miljarder dollar de närmaste fem åren på att öka takten i arbetet med cybersäkerhet. Enligt vd:n Satya Nadella ska 150 miljoner dollar av det gå till att utöka sina utbildningsprogram och att stötta myndigheterna med att uppgradera sina säkerhetssystem.

Thank you @POTUS for convening a critical conversation on cybersecurity. Microsoft will invest $20 billion to advance our security solutions over the next 5 years, $150 million to help US government agencies upgrade protections, and expand our cybersecurity training partnerships.