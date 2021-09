En 35-årig kvinna från New York erkänner sig skyldig till att ha raderat data från en icke namngiven amerikansk kreditförening efter att hon blivit avskedad.

It-avdelningen dröjde dock med att stänga av hennes konto och två dagar efter att hon avskedats loggade hon in och lyckades radera 20 433 filer och 3 478 kataloger under 40 minuter, totalt runt 21,3 gigabyte, rapporterar The Register.

"De raderade uppgifterna inkluderar filer relaterade till ansökningar om inteckningslån som mottagits av Credit Union, liksom innehållet i en mapp märkt"! Cynet Ransom Protection (DON'T DELETE) ", en mapp som innehåller information relaterad till Cynets anti-ransomware-mjukvara", skriver domstolen.