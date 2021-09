Just nu råder stor optimism i konsultbranschen inför hösten, och konstigt vore väl annars, med tanke på den efterfrågan som råder. ”Det var extremt längesen det var så här bra tryck i branschen”, sade Consids vd Peter Hellgren i förra veckan när vi pratade om vilka projekt konsultbolagen trodde skulle dominera den kommande hösten. Och den typen av vittnesmål får man i dagsläget från de flesta konsultbolag.

– Efterfrågan är enormt stark, jag har inte upplevt något liknande sedan millennieskiftet. Det är huggsexa om framför allt senior kompetens, säger Jon Persson på Cygni.

Och det är långt ifrån bara ord. Det höga trycket efter konsultbolagens tjänster syns tydligt när man går igenom de noterade konsultbolagens rapporter för det andra kvartalet, som precis redovisats.

Efter fem kvartal i rad med negativ tillväxt tog majoriteten av bolagens omsättning ett kraftigt glädjeskutt uppåt jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. En del av förklaringen till den kraftiga ökningen är så klart att andra kvartalet 2020 var ett kvartal helt präglat av den då nyligen utbrutna pandemin. Men utöver den effekten finns det också en väldigt hög efterfrågan, och många bolag som vuxit via förvärv.

– En tredjedel av de börsnoterade konsultbolagen visar tillväxtsiffror över 20 procent under det andra kvartalet, vilket är extremt. Den starka marknaden jämfört med pandemiåret 2020 är såklart en del av förklaringen. Dessutom har vi redan sett fler förvärv under 2021 jämfört med under hela förra året, säger Mattias Loxi, medgrundare och marknadsansvarig på Cinode, som i vanlig ordning sammanställt och tittat närmare på konsultbolagens kvartalssiffror.

Rekordnivå. Medeltillväxten för de noterade konsultbolagen nådde nya höjder, 16,3 procent, under årets andra kvartal. (Klicka för större bild.) Källa: Cinode

De siffrorna visar att medelbolaget växte med hela 16,3 procent under kvartalet. Och att branschen mår bra bevisas också av att det inte bara är tillväxt. Rörelsemarginalen har stigit hos två tredjedelar av konsultföretagen. Här har trenden, som vi skrivit om tidigare, varit att man under pandemin har satsat på att minska kostnaderna och bli mer effektiva. Men nu säger den totala siffran för antalet medarbetare att antalet anställda i de noterade bolagen är fler än innan pandemin tog fart.

– Konsultföretagen vittnar överlag om en stark marknad. Vi ser även ett stort fokus på rekrytering hos konsultföretagen där det redan börjar bli tufft att få tag i rätt kompetens. Att arbeta med sitt nätverk av underkonsulter och partner blir alltmer avgörande för den fortsatta tillväxten, säger Mattias Loxi.

Och där finns som vanligt den stora utmaningen för konsultbolagen, att lyckas rekrytera rätt personal och att hålla kvar sina anställda i en marknad som går på högvarv. Det framkommer också från Avensia, ett konsultbolag som främst jobbar med e-handel, ett område som är extra hett nu efter ett och ett halvt års pandemi.

– Det är ett extremt tryck. Det är inte direkt någon som sitter på bänken, om man säger så. Att det är hög efterfrågan tror jag att alla kan hålla med om. Det finns en stor vilja att investera så det finns mycket att göra. Tittar man på e-handel har covid inte varit en bromskloss direkt. Nu handlar det bara om att kunna svara upp emot det, säger Avensias vd Robin Gustafsson.

Tydligt tillväxtkvartal. Vart tredje konsultbolag visar tillväxtsiffror över 20 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ifjol. (Klicka för större bild.) Källa: Cinode

Avensia växte med drygt 27 procent under andra kvartalet, en siffra som troligen hade kunnat vara högre om man skulle kunnat leverera allt man ville.

– Det finns en enorm efterfrågan på våra tjänster, så för oss handlar det mer om hur snabbt man kan växa som bolag. Det viktiga är att få in personal, och få den ombord och lära upp den. Det kan man inte göra så väldigt fort om man vill bygga en bra organisation och en bra kultur, och idag är det främst det som hindrar oss från att växa.

Att det är rekordhög efterfrågan bekräftas också av den konsultrapport som bolaget Brainville gör varje halvår. I den senaste rapporten pratar man om att årets första halvår innebar en all time high gånger tre. De tre delar som nått nya högstanivåer är antalet uppdrag, antalet annonsörer samt värdet av uppdragen. Bolaget ser också en tydlig effekt av att man förbereder sig på ett liv efter pandemin i att efterfrågan på chefer och projektledare var väldigt hög.

– Nu ser vi ett rejält uppsving vad gäller antalet lediga konsultuppdrag. Utbudet av uppdrag har ökat kraftigt, med drygt 40 procent fler lediga uppdrag än förra halvåret. Trenden är densamma både i Sverige och i övriga Norden och framför allt märks ett starkt sug efter utvecklare , konstaterar Brainvilles vd Manuel de Verdier och tror att det finns en hel del förhoppning om en mer normal tillvaro bakom den skenande efterfrågan .

Säljarnas marknad. Utbudet av konsultuppdrag har ökat med drygt 40 procent jämfört med förra halvåret. Källa: Brainville

– Förmodligen är det vi ser nu någon form av glädjerusning efter konsulter, när man tror sig ana pandemins slut så småningom. Minskade restriktioner, i kombination med allt fler vaccinerade och numera väletablerade och välfungerande rutiner för distansarbete, bidrar helt klart till en känsla av mera normalitet och stabilitet på marknaden.

Samtidigt ser Brainville en ny trend i rapporten, som tveklöst är väldigt pandemirelaterad, och som ändrar utbudssituationen något, både för köpare och säljare. Det är att distansarbetet numera är ett ganska normalt inslag på arbetsmarknaden. Under första halvåret var drygt 20 procent av uppdragen distansuppdrag. Innan pandemin var det knappt en procent av uppdragen som var på distans.

– Om man kan sitta var som helst blir det en öppnare marknad där alla får slåss om alla uppdrag. Har man bra kompetens kan man välja de uppdrag som är mest intressanta, säger Manuel de Verdier.