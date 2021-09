Den för pc-branschen inte helt vanliga situationen att det råder stark efterfrågan och försäljningen pekar spikrakt uppåt, samtidigt som bristen på halvledare slår mot produktionen, har gjort att de stora pc-tillverkarna har svårt att få ut datorer i den takt som köparna önskar.

Den här speciella situationen råder över hela världen och nyligen sade HP:s vd Enrique Lores i en intervju med Wall Street Journal:

– Vi säljer allt vi bygger. Efterfrågan fortsätter att vara stark och orderstocken fortsätter att öka.

Vissa produkter särskilt utsatta

Samma situation råder i Sverige. Mats Jentzen, som är chef över klientförsäljningen på Dell, säger att det finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan, som en följd av komponentbristen men han tillägger att det hittills gått att lösa.

– Det varierar väldigt mycket mellan olika produktområden och över tid, vad det är som det råder brist på, det är nästan som aktiemarknaden som går upp och ner.

– Men det gäller för oss att kunna visa på alternativa produkter och för kunden gäller det att vara flexibel, även om man är van att köpa en viss maskin. Då brukar vi kunna navigera oss fram till en lösning, trots den här situationen.

Även om det skiftat över tid vad för sorts produkter som det varit brist på under pandemin, så är det vissa produkter som varit särskilt utsatta, säger Mats Jentzen.

Externa skärmar efterfrågade

– Externa skärmar har ökat oerhört mycket, och det har naturligtvis med distansarbetet att göra. Folk vill ha större och mer högupplösta skärmar. Men det har varit stor efterfrågan på mer kraftfulla enheter och arbetsstationer, tillbehör som headset och produkter för videokonferenser.

Finns det en frustration ute hos kunderna om de inte får det de vill ha?

– Både och. En del är medvetna om situationen. Det här är ju något som inte bara drabbar it-branschen, utan allt som har en halvledare i sig, från bilar till kylskåp. Men det är klart att vissa är frustrerade och vill att det bara ska lösas. Mindre företag som inte har en stor it-avdelning kan vara sårbara om de inte får igång sina projekt.

– Det har blivit ännu viktigare att planera sina inköp över en längre period, vara flexibel och prata med oss och våra partner. Planerar man ett större utbyte är det bra att berätta det i god tid så att det inte kommer som en överraskning. Vi har ändå levererat stora volymer under hela pandemin och har stabil leveranskedja.

Säljer allt som byggs

Precis när pandemin startade trodde analytikerna att den skulle innebära ett hårt slag mot pc-branschen men det blev precis tvärtom. Efterfrågan på pc har skjutit i höjden och på frågan om när det varit som mest tryck svarar Mats Jentzen att det är just de här dagarna på sensommaren, eftersom många organisationer tog nya investeringsbeslut under första halvåret och la order i våras, som sedan levererades under sommaren eller nu i början av hösten.

– Det är olika saker som driver efterfrågan. Men då under första halvåret var det många som insåg att vi skulle fortsätta med distansarbetet ännu en tid och tog nya beslut.

– Men sedan har hela pandemin drivit på digitaliseringen och it och pc:n har fått en mycket mer central roll. Just nu är det väldigt hektiskt. Vi säljer också allt som vi bygger.

Viktigt vara ute i god tid

Även i återförsäljarledet växer orderstockarna. Men Mats Löwnander, chef över hårdvara och tjänster på Atea, säger att de levt med leveransbrist i ett års tid nu, och lärt sig att hantera situationen.

– Det vi har fått lära oss tillsammans med kunderna är att vara ute i god tid. Vi vet nu att vi måste lägga beställningar ett halvår före. Här har vi en fördel i vår storlek. Eftersom vi har så många köpande kunder vågar vi köpa på oss produkter.

– Det kan fortfarande vara brist på enskilda produkter, men jag tycker ändå att det ser väldigt bra ut inför hösten.

Mats Löwnander säger att frustrationen hos kunderna var större i början av pandemin, då många organisationer ville köpa på sig produkter för att försäkra sig om att klara distansarbetet.

– I början fanns det definitivt en frustration, men då fanns heller inte möjligheten att vara proaktiv. Jag tycker att den har dämpats nu när vi har kunnat arbeta efter längre planer. Det här panikbehovet som fanns då har också kylts av.