Intrx, som tidigare hette Butikskonsult, har cirka 80 anställda i Kumla med verksamhet i bland annat Sverige, Finland, Tyskland och Danmark. Bolaget jobbar med att designa, utveckla och inreda butikslokaler, interiörer och offentliga utrymmen. När det gäller bolagets it har man valt att ta in Visolit som strategisk partner med helhetsansvar för bolagets it-behov.

– Vi känner hur it växer och utvecklingen går väldigt fort, men det är svårt att klara det som företag. Nu köper vi en tjänstebaserad it-lösning med ansvaret hos Visolit, vilket är mycket bättre än att vi äger vår it själva. Det var tydligt för oss att gå vägen mot tjänstebaserad it och vi har stort förtroende för Visolit som med sin kompetens kan ta hand om hela vårt behov av it, säger Johan Forsberg, strategisk inköpare på Intrx.

Bland de it-utmaningar man haft finns behovet av att ta fram visualiseringar av interiörer som kunderna kan granska innan interiören byggs, något som ökar datamängderna drastiskt.

– Med visualiseringarna kan vi visa kunderna vad vi kan skapa. De får en bild av butiken innan vi levererar och kan justera och flytta om objekt i interiören. Det skapar en interaktion med våra kunder. Då behöver vi en partner som kan driva detta åt oss för vi kan inte addera mer it-resurser själva, säger Johan Forsberg.

I det nya avtalet ingår Microsoft 365, hantering av klienter, datacentertjänster och hantering av kritiska affärsapplikationer, men även it-funktioner som problemhantering, proaktivitet, samverkan, ledning och strategiskt partnerskap. När Intrx får problem räknar man med att Visolit kommer att hantera ärendet snabbt.

– Visolit är en lokal partner och framför allt en framåtlutad leverantör som är proaktiv. Det är viktigt för oss att Visolit ska bli som en avdelning hos oss, en resurs som vi gör saker gemensamt med. Visolit tar ansvar och ger oss hjälp, och har en vinnarlust som jag gillar. Vi ställer en massa krav med effektmål att frigöra vår it och få mer tid för affären, men vi hade också roligt under upphandlingen och det är viktigt med en bra relation, säger Johan Forsberg.

Avtalet mellan Intrx och Visolit är på fem år med möjlighet till utvärdering efter tre och fyra år. Det ingår också en balansering av resurser, med livscykelhantering av servrar och applikationer under terminering till fasta priser. Och för Intrx skapar det, enligt Johan Forsberg, en flexibilitet att kunna anpassa sig efter marknadsläget.

– Vi har positiv syn på marknadsutvecklingen. Ny teknik kommer till och vi behöver dra nytta av den utvecklingen. När alla butiker kan öppna upp efter pandemin kommer nya möjligheter, men också på ett nytt sätt. Vi ser en enorm marknad med framtidens butiker och restauranger och med Visolits flexibla och skalbara it-tjänst kan vi växa eller krympa efter behov, säger han.