Säkerhetsföretaget Fortinet och hårdvarutillverkaren Linksys har tillsammans tagit fram ett nytt nätverkspaket, Linksys Homewrk for Business Secured by Fortinet. Tanken är att paketet ska göra det möjligt för företag ett erbjuda lika hög säkerhet för sina distansarbetare som de på plats i kontoret, rapporterar Zdnet.

Enligt Fortinet och Linksys är detta den första företagslösningen att erbjuda kontinuerlig säker nätverkskoppling för distansarbete i en router som är föroptimerad för företagsprogram och samarbetsverktyg. Hårdvaruenheten möjliggör två separata säkrade nätverk i hemmet: En för företaget och en för privat användning.

Linksys Homewrk for Business Secured by Fortinet är planerat att släppas någon gång under sista kvartalet 2021.

