Google planerar att köpa fastigheten St. Johns Terminal i New York för 2,1 miljarder dollar – motsvarande 18,2 miljarder kronor.

Enligt The Wall Street Journal, via CNBC, är fastighetsaffären den största i USA sedan coronapandemin startade. I dagsläget jobbar majoriteten av Googles personalstyrka fortfarande på distans. Företaget har sagt att de just nu inte kommer behöva återvända till kontoret förrän i januari.

Google hyr sedan tidigare byggnaden som ligger vid Hudson Square på Manhattan. Tanken är att den ska fungera som ett ankare för företagets nya campus i området.

Sedan tidigare har företaget meddelat att de kommer investera 250 miljoner dollar i New York City under 2021. Samtidigt förväntas personalstyrkan i området växa från 12 000 till 14 000 de kommande åren.

Googles köp av kontorsbyggnaden förväntas bli färdigt under första kvartalet 2022.

Läs också: Googles jättekabel har nu nått Storbritannien