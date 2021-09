Enligt rapporten från Freedom House, en organisation för mänskliga rättigheter, har fler länder drivit på nya regleringar som tvingar techföretag till övervakning och censur.

Det skriver nyhetssajten ZDNet.

Resultaten publicerades i organisationens årsrapport Freedom on the Net 2021 (PDF), där det visar sig att 48 av de 70 länder som ingår i undersökningen – och som står för 88 procent av världens internetanvändare – har infört nya regler för techföretag när det gäller innehåll, data eller konkurrens under det senaste året.

Freedom House är en obunden och politiskt oberoende organisation för mänskliga rättigheter.

”Även om vissa av de här åtgärderna återspeglar legitima försök att mildra skador relaterade till nätet, stoppa missbruk av data eller manipulativ marknadspraxis, så ställer många nya lagar alltför långtgående krav på censur och datainsamling på den privata sektorn”, skriver de i rapporten.

Särskilt oroad är organisationen över att minst 24 länder har genomfört eller presenterat nya lagar eller regler för hur plattformar ska behandla innehåll, vilket riskerar ökad censur vad gäller politiska dissidenter, undersökande rapportering och uttryckande av etnisk, religiös, sexuell eller könsidentitet.

Enligt Freedom House har det här kulminerat i att den globala internetfriheten minskat för elfte året i rad, och där de största försämringarna skett i Myanmar, Belarus och Uganda.