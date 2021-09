I somras var Asurgent och Wesafe de två svenska bolag som tog hem priset Partner of the Year på Microsofts globala partnergala Inspire. Idag var det gas för den svenska utdelningen under Microsoft Sveriges Partner Inspiration Day.

Eventet, som återigen hölls digitalt, lockade enligt Microsoft mer än 250 svenska partnerbolag, som fick lyssna på Microsofts framtidsspaningar, produktnyheter och information om Microsofts kommande datacenterlansering i Sverige. Det delades också ut priser till i 13 kategorier.

– Partner Inspiration Day är en av årets höjdpunkter och ett tillfälle att hylla det jobb som gjorts av våra partner under året som gått. Jag vill passa på att tacka Microsofts fantastiska partnernätverk för allt engagemang och arbete under de utmaningar som Sverige och våra gemensamma kunder har stått inför, säger Therese Treutiger, ansvarig för Microsofts partnerverksamhet i Sverige och fortsatte hyllningen med:

– Ni har verkligen stöttat våra kunder att skapa hybrida arbetsplatser och innovativa affärsprocesser, med hjälp av digitala verktyg. Vårt partnernätverk är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att vi ska kunna skapa nya möjligheter för Sverige genom digitalisering.

Här är vinnarna i respektive kategori med en kort motivering:

Årets Hållbarhetspartner: EY

”Genom att lyfta hållbarhet i alla sina kunddialoger har EY visat att man kan göra stor skillnad när man engagerar sig i denna typ av frågor”.

Årets SMB Partner: Wesafe

”Som vinnare av det globala SMB Modern Work Partner of the Year samt med innovativa lösningar för att få skapa värde för små och medelstora organisationer kan inte priset gå till någon annan”.

Årets Säkerhetspartner: Truesec

”Vi har under de senaste 12 månaderna sett både en stor ökning i volym och ett antal stora och omskrivna fall av säkerhetsintrång och ransomware-attacker. Detta har gjort att ökad säkerhet på riktigt är på allas radar. Då är det tryggt att ha Årets Säkerhetspartner, Truesec, i vår ringhörna”.

Årets Surface Partner: Atea

”I ett nära partnerskap med Microsoft har Atea drivit Surface-affären med ett stort kundengagemang, vilket har resulterat i accelererad digital transformation med moderna enheter i kombination med Microsoft 365 och växt betydligt snabbare än marknaden”.

Årets ISV Partner: Hive Streaming

”Hive Streaming har visat vägen hur man kan bygga upp en ny global försäljningskanal genom att nyttja Azure Marketplace och Appsource. De har även bidragit till ISV-community genom att hålla föredrag om hur man skall nyttja Marketplace som ISV, både internt för Microsoft och för andra partners. Partnern har även tack vare sitt ledande arbete inom co-sell och digitala kanaler fått status som Microsoft Top Tier ISV globalt, vilket är en status som endast våra bästa globala partners får”.

Årets Bizapps Partner: Capgemini och Sogeti

”Capgemini och Sogeti har visat framfötterna genom att inte bara vinna stora affärer och slå sina mål, utan även för att de konstant vill växa och lära sig mer genom sitt traineeprogram, rekryteringsinitiativ och certifieringar”.

Årets Azure Cloud Partner: Accenture och Avanade

”För ett mycket genomtänkt upplägg som omfattade inte bara de tekniska aspekterna, utan även organisation och individ, gjorde det möjligt att få en mycket försiktig kund att påbörja sin resa till molnet”.

Årets Modern Work Partner: Altitude 365

”Vinnaren är ett bra exempel på hur en “born in the cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande och arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Vi ser verkligen fram mot den nya bolagskonstellationen med Uclarity för ett Starkare Tillsammans”.

Årets Co-Sell Partner: Blue Yonder

”Under pandemin har det varit viktigare än någonsin att ha full koll på supplyflödet. Blue Yonder har tillsammans med Microsoft lyckats hjälpa en mängd kunder att få stenkoll på leveranser i alla logistikled samt optimerad category management i butik/varuhus vilket gjort våra kunder mer effektiva, lönsamma och därmed nöjda”.

Årets Powerapp: Hogia

”Under en dag på vårt Powerapp-hackaton hann Hogia bygga en app med målet att supportera medarbetares hälsa under covid. Appen visar hur många som är på kontoret, vilka som är på plats och ger medarbetarna möjligheten att välja när det passar att arbeta. Baserat på informationen kan denna partner kontrollera städning, energinivå och inte minst kaffekoppar”.

Årets Startup: Turnpike

”Turnpike som kom in i Microsoft for Startups-programmet, arbetade sig sedan fram till att bli IP cosell ready, och har navigerat runt Microsoft både lokalt och globalt för att sprida sina lösningar”.

Årets Stjärnskott: Coegi

”Med en kompetent och driven leverans och ett effektivt samarbete med Microsofts olika säljavdelningar, lokalt i Sverige och på Irland, har Coegi bidragit till en mängd vunna affärer och tillväxt i alla tre molnen”.

Årets Transformationspartner: Atea

”Atea har som partner visat att det inte finns några hinder, utan har satsat helhjärtat på att få till de bästa lösningarna med Microsofts produkter, tjänster och teknologi i första hand”.