Det är lätt att få för sig att hackare utgör det största hotet mot Internet, men enligt en ny rapport från Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) är så inte fallet.

Det största hotet kommer nämligen från stater och därför gäller det att så snart som möjligt komma överens om vilka delar av internet som ska skyddas inför framtida konflikter och krig.

GCSC har tagit fram åtta normerande regler som ska se till att enskilda stater inte ska kunna få Internet att braka samman. Bland annat föreslås ett regelrätt förbud mot att attackera Domain Name System (DNS), DNSSEC, WHOIS och de viktigaste registren, rapporterar The Register.

Förslagen har fått gehör av ett antal mellanstatliga organisationer, däribland EU. Med andra ord finns det en förhoppning om att kunna skydda Internet på sikt.