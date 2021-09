Nu laddar AI-fartyget Mayflower om för att på egen hand ta sig över Atlanten – från Plymouth i Storbritannien till Plymouth i Massachussetts i USA, rapporterar The Register. Ett första försök gjordes i juni i år men då tvingades man avbryta efter tre dagar efter tekniska problem.

Mayflower är byggt för att köra autonomt och utan besättning. Men det är inte bara tänkt som en test för den tekniken utan tanken är att den på sina färder ska samla in data kring sådant som mikroplaster i havet eller valar.

The humans have made some adjustments and I’m back to collecting data about the ocean and sailing through the sea all by myself (with the not-so-secret stowaway @artiehassevenlegs). Soon we will be doing sea trials around the UK. Next year I’ll be back to crossing the Atlantic! pic.twitter.com/FzpYzgwIPS