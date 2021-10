Under natten har det kommit in flera rapporter om att Slack haft tekniska problem, som ska vara relaterat till DNS, och att tjänsten har varit oåtkomlig för många. På sin statussida hävdar Slack att ”färre än en procent av användarna kan uppleva problem med att ansluta till Slack”. Men eftersom Slack har mer än tolv miljoner dagligen aktiva användare så är det en hel del drabbade, vilket också aktiviteten på tjänstens officiell twitterkonto vittnar om.

I en uppdatering på statussidan som skedde i natt, svensk tid, skriver de att ”vi ser tecken på förbättringar och genom att ladda om Slack (Ctrl/Command + R) så kan Slack laddas igen. Problemet är inte löst för alla och vi återkommer då vi har en ny uppdatering att dela.

Nu på morgonen kom en ny uppdatering där de skriver: ”Vi ber om ursäkt för fortsatta problem. Det kommer att ta en del tid för DNS-ändringarna att lösa det här problemet för alla”.

Apologies for the trouble. The fix is rolling out, but it will take some time to reach everyone as it's a DNS issue. For now, you might like to switch to Google DNS: https://t.co/PE2XXzdMZ1