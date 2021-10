Nu vill den kommitté i kongressen som sysslar med utredningar, the US House Committee on Oversight and Reform, få svar på varför FBI inte omedelbart dela med sig av den dekrypteringsnyckel som kunde låsa filerna hos de som drabbats av den stora ransomwareattacken hos Kaseya i somras. Det rapporterar Zdnet.

FBI lyckades rätt snabbt komma över en dekrypteringsnyckel, men först efter tre veckor valde de att dela med sig av den. Ett beslut som har mött mycket kritik från både drabbade företag och experter.

FBI å sin sida har förklarat sitt handlande med att avsikten var att slå till mot den ryskbaseradde hackargruppen Revil– något som de dock inte hann med innan hackarna stängde ner sina servrar.

I förra veckan vittnade FBI-chefen Christopher Wray inför kongressen och han lade då skulden på förseningen på andra brottsbekämpande myndigheter som hade bett dem att inte sprida nycklarna.

– Vi fattar besluten som en grupp, inte ensidigt. Det här är komplexa ... beslut som är utformade för att skapa maximal effekt, och det tar tid att gå mot motståndare där vi måste samla resurser inte bara runt om i landet utan över hela världen. Det krävs mycket teknik för att utveckla ett verktyg, säger han.

Men kommittén anser att det fortfarande finns flera frågetecken kring hur FBI skötte det hela och begär nu in en briefing från FBI om den rättsliga och politiska grunden för att undanhålla den digitala dekrypteringsnyckeln och deras övergripande strategi för att hantera, utreda och förebygga ransomwareattacker.

Senast den 6 oktober ska FBI komma in med svar.

‘