Under torsdagen passade National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) på att samla in viktig data om orkanen Sam med hjälp av fem stycken segeldrönare.

I nedanstående klipp ser vi hur det såg ut när Saildrone Explorer SD 1045 befann sig inuti orkanens öga:

Vindstyrkan vid tillfället uppmättes till närmare 200 kilometer per timme och vågorna var i sin tur uppemot 15 meter höga.

Förhoppningen är att uppgifterna som samlades in ska bidra till bättre modeller av hur orkaner uppstår och utvecklas.

Vill du veta mer i ämnet kan du surfa vidare till NOAA:s webbplats.