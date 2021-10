Det satsas stort på återbruk av it just nu i branschen. Nu ger sig även återvinningsjätten Stena Recyclings ännu längre in i den delen av branschen. Detta genom att köpa samtliga aktier i Moreco Group, som främst jobbar med återtag av servrar och lagringsprodukter.

Stena Recycling har 1 600 medarbetare och 90 anläggningar runt om i Sverige och jobbar med återvinning inom olika branscher. Nu har man pekat ut återbruk av it-utrustning som ett viktigt fokusområde för framtiden. Sedan tidigare har man en verksamhet där man jobbar med att ge bärbara datorer, mobiltelefoner och elektroniska komponenter ett andra liv.

– Återbruk av servrar är ett intressant men komplext område. Därför är vi nöjda över att ha förvärvat Moreco Group som är certifierade, ledande och erkänt duktiga inom sitt område, säger Stena Recyclings vd Fredrik Pettersson om satsningen.

Moreco Group grundades 2006 och är jobbar med många av de datacenter- och serverhallsbolag i Sverige och Norden. Företaget är även en av få certifierade guldpartner till det globala säkerhetsföretaget Blancco som tillhandahåller den raderingslösning som används.

– Vi är riktigt glada och stolta över att få Stena Recycling som ägare och att vi tillsammans kan fortsätta växa och utveckla våra förutsättningar som ledande inom återbruk av it-infrastruktur för datacenters, säger Moreco Groups vd Andreas Backlund.