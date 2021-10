Det skriver nyhetssajten The Register som tagit del av det här rådet som går under namnet ”Positioning Windows 11 and Preparing to deploy”. Där säger Gartneranalytikern Stephen Kleynhans att det nya operativsystemet erbjuder ”ett sent ansiktslyft” och ger beröm till nya funktioner som nya Microsoft Store och stödet för Android-appar samt slopandet av Internet Explorer. Men han menar också att ”alla dessa funktioner kunde ha släppts som bara ytterligare en uppdatering av Windows 10”.

Det nya namnet, menar han, handlar mer om att skapa surr än om att markera en viktig förändring. Genom att kalla det Windows 11 har Microsoft skapat marknadsföringsmöjligheter för pc-ekosystemet, anser Kleynhans.

”En ny OS-version fungerar som en uppslutningspunkt för branschen – något som saknats sedan Windows 10 lanserades för sex år sedan”.

Kleynhans anser inte att man behöver skynda på en migrering och han rekommenderar bara två omedelbara åtgärder för företagen: Den första är att skapa en tidsplan för utvärdering och migrering till Windows 11, där testerna kommer igång första halvåret 2022. Den andra är att genomföra begränsade tester bland folk på it-avdelningen.

”Företag bör köra små piloter under 2022 med den första Windows 11 21H2-releasen, för att bekanta sig med det nya användargränssnittet och förstå potentiell användar- och supportpåverkan”, menar han.

Kleynhans tror vidare inte på en snabb, bred massflytt ute hos företagen. Tidigt 2023 tror han att mindre än tio procent av nya företags-pc kommer att vara utrustade med Windows 11.