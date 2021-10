Google-ägda Virustotal har presenterat en ny rapport gällande spridningen av så kallade gisslanprogram, det vill säga skadeprogram som krypterar innehållet på våra prylar i syfte att tvinga oss att betala en lösensumma.

Sedan januari 2020 har drygt 130 grupper av gisslanprogram identifierats, varav Grandcrab står för 78,5 procent av alla attacker.

93,28 procent av alla gisslanattacker använder sig av exe-filer för Windows och ytterligare två procent använder sig av så kallade dll-filer som endast fungerar i Windows.

Efter Windows är Android den mest utsatta plattformen, men det bör påpekas att andelen inte är högre än 2,09 procent. Därefter kommer i tur och ordning gzip, zip och javascript.

Enligt rapporten väljer de flesta hackare att rikta in sig på Windows för att det är ett populärt operativsystem med gott om kända sårbarheter. Som jämförelse finns det inga kända gisslanprogram som riktar in sig på Chrome OS, åtminstone om vi får lov att tro ett inlägg av Vicente Diaz på Google-bloggen The Keyword.