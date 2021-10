Amerikanska Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har tagit en närmare titt på bitcoin-transaktionerna som skett i samband med de senaste årens gisslanattacker, det vill säga attacker där hackare krypterar filer och sedan begär en lösensumma för att låsa upp dem.

Granskningen visar att de tio största gisslanattackerna har dragit in bitcoin till ett värde av 5,2 miljarder dollar, vilket motsvarar 45 miljarder svenska kronor.

Enligt Bleeping Computer har 68 aktiva varianter av gisslanprogram identifierats, däribland REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon och Phobos.

Under det första halvåret 2021 skedde 458 misstänkta transaktioner till ett värde av 590 miljoner dollar, vilket är en rejäl ökning jämfört med året dessförinnan.

Vill du veta mer i ämnet kan du ta del av en rapport från FinCEN med titeln Ransomware Trends in Bank Secrecy Act Data Between January 2021 and June 2021.