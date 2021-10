Exporten av mjukvara och annan utrustning som kan användas för att hacka får inte längre exporteras eller vidareförsäljas från USA till Kina, Ryssland och ett antal andra auktoritära regimer utan en licens från Bureau of Industry and Security som sorterar under det amerikanska handelsdepartementet, skriver Techcrunch.

Beslutet har fattats med hänvisning till nationell säkerhet. Sanktionerna träder i kraft om 90 dagar och gäller bland annat spionprogrammet Pegasus som utvecklats av israeliska NSO Group och som av flera auktoritära regimer använts för att hacka bland annat journalisters, aktivisters. politikers och företagsledares mobiler.

I mars i år begränsade Vita huset exporten av teknik som avancerade halvledare och mjukvara för kryptering till Kina och Ryssland.