En gång i tiden lagrades mjukvara på kassettband. Nu är den tiden tillbaka. I alla fall om man får tro på podcasten Radiolabs nya projek Mixtape.

En del av projektet går nämligen ut på att försöka skicka ut mjukvara genom ljud på nytt genom podcastens avsnitt, så att koden kan tas emot av kompatibla datorer.

– Det är otroligt hur bra ZX bandformatet kan hantera svag transkription, säger Simon Goodwin till The Register och fortsätter.

– Jag är säker på att resultatet kommer variera. Det här är inte psykoakustik.

Mixtapes första avsnitt ska publicerades igår, fredag, och ett nytt avsnitt kommer släppas varje vecka och skildra en del i kassettbandens historia. Själva koden kommer dyka upp i ett senare avsnitt och lyssnare kommer varnas på förhand när den kommer börja höras.

Det är just nu hemligt vad lyssnare som lyckas få in koden via ljud till en ZX Spectrum, eller annan kompatibel enhet, kommer få ta del av mer än att det är någon form av animation.

