I söndags drog Tesla tillbaka sin senaste självkörningsbeta 10.3 till följd av problem med mjukvaran.

BBC skriver att vissa Tesla-förare rapporterade periodiska problem med uppdateringen. Så som att varningssignaler började låta trots att det inte finns någon aktuell fara.

Teslas vd Elon Musk konstaterade på Twitter att versionen verka ha haft problem men att det är att vänta med betaversioner.

Teslas självkörning återgick därför under söndagen till version 10.2. Under måndagen meddelade Elon Musk via Twitter att version 10.3.1 av självkörningen börjat rullas ut.

