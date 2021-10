Under torsdagen lanserades Raspberry Pi Zero 2 W, en uppföljare till den populära minidatorn Raspberry Pi Zero W.

Den nya modellen har exakt samma storlek som den tidigare modellen, men den gamla enkärniga ARM 11-processorn har bytts ut mot en fyrkärning BCM2710A1-processor från Broadcom som baseras på Cortex A53. Det innebär fem gånger högre prestanda enligt mätverktyget Sysbench.

I övrigt tycks det inte röra sig om några förändringar, med andra ord erbjuds 512 megabyte arbetsminne, bluetooth 4,2, wifi av typen 802.11n, två portar för mikro-usb, en hdmi-port och inbyggd kortläsare.

Priset för Raspberry Pi Zero 2 W ligger på omkring 180, vilket är 60 kronor mer än för föregångaren.