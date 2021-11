Pentagon är på gång med en ny mångmiljardupphandling. Denna gång handlar det om molnleverantörer som ska kunna ”möjliggöra tillgång till avgörande stridsdata" – även hemlig och topphemlig – och "tillhandahålla avancerade dataanalystjänster som säkert möjliggör datadrivet och snabb beslutsfattande på taktisk nivå”, rapporterar New York Times.

Pentagon hoppas kunna skriva kontrakt med en leverantör i april nästa år.

Det hägrande kontraktet har utlöst en febril aktivitet på Google som ska ha omfördelat ingenjörer för att arbeta med det.

Samtidigt skriver facket på Google att man är redo att slåss mot kontraktet precis som man gjort förut. Tidigare försök till samarbete med Pentagon har nämligen skapat stora protester internt på Google.

It is no surprise that @Google has continued seeking lucrative contracts w. the @DeptofDefense.



They have spent yrs firing organizers & limiting transparency b/c the bottom line is all that matters to Google.



Workers will fight this—& we will win again.https://t.co/cOmgzfzWWL