I början av veckan stod det klart att Eric Adams tar över som borgmästare i New York efter Bill de Blasio. Och han kom snabbt ut som en supporter av kryptovaluta och berättade för sina anhängare på torsdagen att han planerar att ta ut sina tre första löner i bitcoin, rapporterar Cnet.

Hans utspel kom efter att Miamis borgmästare – Francis Suarez – samma dag tweetat att han skulle ta ut sin nästa lön i bitcoin. Eric Adams svarade med att twittra att New York ska bli ett centrum för kryptovalutaindustrin och andra snabbväxande, innovativa industrier.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! @Sarasti can you help? https://t.co/v4YdPZ0tYc

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!