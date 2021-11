Transportföretaget Lyft och Aptiv-Hyundais självkörningsföretag Motional planerar att lansera en gemensam förarlös robottaxitjänst i Las Vegas under 2023, rapporterar Techcrunch.

Planen är att taxitjänsten ska börja köra allmänheten under andra halvan av 2022 varpå en fullskalig kommersielll lansering kommer ske under 2023. Användare kommer kunna boka resor genom Lyft-appen. Det är just nu oklart exakt hur många självkörande fordon det handlar om.

Robottaxibilarna kommer vara baserade på Hyundais elektriska modell Ioniq 5. Motional och Lyfts samarbete inleddes under 2018 i samband med att företagen demonstrerade en robottaxi under teknikmässan CES i Las Vegas.

