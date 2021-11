Det amerikanska justitiedepartementet låter meddela att en rysk medborgare som tjänat pengar på fejkade annonser har dömts till tio års fängelse och ska betala ett skadestånd på 3,8 miljoner dollar.

Mellan september 2014 och december 2016 drev Aleksandr Zjukov ett företag med namnet Media Methane som tog betalt för annonser som skulle ha publicerats på sajter som New York Times och New York Post. I själva verket simulerades alla annonsvisningar via ett datacenter i Dallas, Texas.

Bluffen fick namnet Methbot i media och totalt lyckades Zjukov och hans kompanjoner dra in 7 miljoner dollar på verksamheten, pengar som hamnade på diverse bankkonton runt om i Europa.