Nätverksjätten Cisco har haft gala för sina svenska partner, där man delat ut de årliga priserna. I år var det 13 kategorier representerade, och flest priser tog Atea hem, som utöver att bli årets partner även vann kategorierna Social Impact och Software. Det var även två partner som kammade hem två utmärkelser var, Conscia och Cygate, medan resterande sex priser gick till sex olika bolag.

Någon stor partnergala på plats blev det inte, utan galan hölls virtuellt i onsdags. Men efter det har Cisco varit ute fysiskt hos sina partner och delat ut priser, för att sedan fira med en uppföljande middag.

Conscias vd Lars Kyhlstedt säger så här om att bli prisad i kategorierna Marketing och Network/Meraki:

– Vi på Conscia satsar, och har alltid satsat på att samla de mest drivna och kunniga människorna kring Ciscoteknologier i branschen. Vi har även investerat i att utveckla molnbaserade tjänster kring nätverk, och det är fantastiskt kul att få detta erkännande. Jag är glad, stolt och oerhört tacksam till alla våra stjärnor som gett oss dessa priser.

Här är vinnarna i respektive kategori

Security partner of the year – Cygate

Collaboration partner of the year – Simplify

Provider partner of the year – Iver

Customer experience partner of the year – Tele2

Marketing partner of the year – Conscia

Social impact partner of the year – Atea

Networking/Meraki partner of the year – Conscia

Distributor of the year – Comstor

Transformation partner of the year – Miradot

Growth partner of the year – Advania

Software partner of the year – Atea

IoT/Industry partner of the year – Cygate

Partner of the year – Atea