Microsoftpartnern Fellowmind har stora planer, där bolaget bland annat uttalat att man ska bli Microsofts största partner i Europa. I Sverige har man etablerat sig genom köp av de tre konsultbolagen DQC, Endeavor och Orango, som totalt har drygt 400 medarbetare

Nu slås de svenska verksamheterna ihop på allvar under ett varumärke när man byter namn till Fellowmind. Detsamma gäller samtliga bolag inom koncernen som utöver Sverige finns i Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna och Polen.

– Genom att slå ihop våra varumärken och integrera våra tjänster tar vi nu stora kliv framåt tillsammans mot målet att bredda vårt erbjudande för lösningar som hjälper kunderna i deras digitala transformation, säger Anna Kleine, regionchef för Fellowmind Sverige, som säger att hon hellre beskriver sin svenska styrka som en tillförlitlig rådgivare än som ett vanligt it-konsultbolag.

– Det unika med Fellowmind är att vi har ett sådant stort fokus på människor. Både våra egna medarbetare men även de som köper våra tjänster. Det genomsyrar allting vi gör, från rekrytering till dialogen med våra kunder. Jag brukar beskriva oss som ”big enough to cope, small enough to care”.

Namnbytet ska enligt Fellowmind också ses som starten på ett tydligare internationellt samarbete, där man siktar på att bli marknadsledande i Europa inom affärslösningar, molninfrastruktur, digitala samarbetsverktyg, CRM, intranät och dataanalys.

– Det gör det möjligt att ta våra kunders transformation hela vägen till komplett digitalisering av verksamheten. Dessutom lägger vi stort fokus på den mänskliga sidan och hjälper våra kunders medarbetare att lära sig att jobba med de nya verktygen på ett optimerat sätt, säger Anna Kleine.

Vd:n och grundaren Emiel Putman ser fram emot att hela den europeiska styrkan ska samlas under samma namn.

– På Fellowmind handlar teknik om att länka samman människor och vår ambition är att göra dessa sammanlänkningar meningsfulla. Vi vill se en större helhet, identifiera möjligheterna och omfamna de personliga och intuitiva sidorna av teknik. I slutändan är det människor som skapar mening medan tekniken endast länkar oss samman. Genom att kombinera våra styrkor är vi övertygade om att vårt holistiska erbjudande tillsammans med ett personligt bemötande kommer att gynna våra kunder, säger han.