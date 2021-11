Efter det uppmärksammade avslöjandet att övervakningsverktyget Pegasus används för att spionera på politiker, aktivister och journalister runt om i världen har den israeliska regeringen bestämt sig för att begränsa vilka länder som får lov att köpa den sortens mjukvara.

Enligt The Record är det i fortsättningen endast demokratiska länder som kommer på tal, vilket innebär att det bara är 37 länder som godkänns jämfört med 102 tidigare.

Utöver USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Indien, Japan och Sydkorea handlar det om de europeiska länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Israeliska företag som NSO Group och Candiru uppskattas dra in drygt tio miljarder dollar per år på försäljningen av Pegasus och liknande övervakningsverktyg, men i och med den nya begränsningen väntas det bli tal om mindre summor under de närmsta åren.