Forskare på säkerhetsföretaget Threatfabric uppmärksammar att ett antal appar för Android har använts för att sprida farliga banktrojaner under fyra månaders tid.

Apparna i fråga har maskerats som qr-läsare, pdf-verktyg, träningsappar och kryptoplånböcker och har sammanlagt laddats ner fler än 300 000 gånger från Google Play.

Till en början har apparna fungerat som avsett, men efter ett tag har användarna uppmanats att ladda ner ”viktiga” uppdateringar och då har trojanerna installerats i smyg.

Trojanerna har sedan använts för att länsa bankkonton på pengar, något som naturligtvis har skapat stor oro och frustration hos de drabbade användarna.

Google har nu identifierat och raderat apparna som använts i kampanjen, däribland Two Factor Authenticator, Protection Guard, QR CreatorScanner, Master Scanner, QR Scanner 2021, QR Scanner, PDF Document Scanner – Scan to PDF, PDF Document Scanner, PDF Document Scanner Free, CryptoTracker och Gym and Fitness Trainer.

Har du installerat någon av apparna i fråga bör du avinstallera den så snart som möjligt. Det kan även vara en klok idé att göra en återställning av mobiltelefonen för säkerhets skull.