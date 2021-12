Lloyds of London publicerade nyligen ett förslag kring ny policy för cyberkrig och cyberattacker där man bland annat skriver att försäkringarna inte bör täcka ”vedergällande cyberoperationer mellan några specificerade stater” eller som har ”en stor skadlig inverkan på... en stat”, rapporterar The Register.

Formuleringarna är ännu inte fastslagna men visar ändå hur försäkringsbolaget ser linjen framåt.

I klausulerna nämns också att försäkringsbolaget självt skulle kunna hävda att en cyberattack utförts av en nationalstat även om det inte finns någon regering som står bakom utpekandet.

Bland de som reagerat på förslaget är den tidigare chefen på Britain's National Cyber Security Centre Ciaran Martin som tycker det är problematiskt att begreppet ”cyberkrig” inte definieras av Lloyds.

The document is called “War, cyber war and cyber operations exclusions”. But👇it defines ‘war’ & ‘cyber operations’ but not ‘cyber war’.



Does para 9.2 exclude cover for any state sponsored hacking which happens all the time outside war? If so, that’s huge. Be clear about it 2/4 pic.twitter.com/eI3G35rdhz