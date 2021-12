I samband med en livesänd intervju under The Wall Street Journals CEO Council Summit sa Elon Musk att Neuralink planerar att testa sitt hjärnchipp på människor någon gång under 2022.

Tidigare har Neuralink testat chippet på en gris och en apa, varav den senare lärt sig spela Pong genom att bara använda sina tankar. Enligt Musk ska hjärnchippet fungera bra i apor och Neuralink håller nu på att genomföra massor av test för att bekräfta att det är säkert och pålitligt samt att Neuralink-enheten kan tas bort säkert.

– Vi hoppas på att ha det här i våra första människor, vilket blir personer som har allvarliga ryggmärgsskador, så som tetraplegi, nästa år förutsatt att det godkänns av FDA (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet), säger Elon Musk.

Värt att nämna är att Elon Musk historiskt sett ofta varit väldigt tidoptimistisk gällande hur snabbt saker kan genomföras. Under 2019 sa han att Neuralink förhoppningsvis skulle testas på människor vid slutet av 2020.

– Jag är försiktigt optimistisk gällande detta. Jag tror att vi har en chans att ge full kroppsfunktionalitet till någon som har en ryggmärgsskada. Vilket betyder att jag tror vi har en chans, märk väl en chans, att låta någon som inte kan gå eller använda sina armar att göra det igen, naturligt. Det är en stor grej, jag vill inte väcka hoppet för mycket, men jag är övertygad om att det går att göra.

