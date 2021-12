FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar nu till att det behöver tas fram nya regler kring vapenrobotar. Alltså vapen som förlitar sig på ny teknik som AI och ansiktsigenkänning, rapporterar Reuters.

– Jag uppmanar granskningskonferensen att gå med på en ambitiös plan för att i framtiden etablera restriktioner på användningen av vissa typer av autonoma vapen, säger Antonio Guterres vid inledningen av The Convention on Certain Conventional Weapons där bland annat Israel, Kina och USA deltar.

FN:s förhandlare har i åtta år diskuterat möjliga begränsningar för autonoma vapen. Frankrikes nedrustningsambassadör, som leder samtalen, hoppas att viktiga beslut i frågan ska tas den här veckan.

Flera grupper, så som Amnesty International, har argumenterat för att länder behöver ta fram ett internationellt avtal för vapenrobotar.

