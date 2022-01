1. No code

Trenden att fler än bara systemutvecklare ska kunna bygga applikationer forsar fram som en våg ute i organisationerna. Tanken är att människorna ute i verksamheten vet bäst vad som behövs för att de ska kunna utföra sina sysslor, och därmed ska de få verktyg att skapa lösningar för detta, även om de nu inte råkar ha en systemvetarutbildning i bagaget.

Analysföretaget Gartner tror på en explosion av no code och det närliggande low code det kommande året – och att det snart kommer att vara fler lekmannautvecklare som använder no code och low code än vad det finns professionella utvecklare.

Den här utvecklingen kommer dock inte göra it-avdelningen sysslolös utan it-proffsen kommer att behövas som ett stöd till verksamheten och bör bejaka trenden.

Utvecklingen mot no code drivs på av de stora leverantörerna av mjukvara som pumpar ut nya verktyg. Under året har vi sett såväl AWS, SAP, Microsoft och Slack lansera nyheter på området.

Ett företag som profilerat sig som användare av low code är Volvo Cars, som talar om att de vill skapa små öar av kompetens inom företaget. Fler och fler organisationer kommer att haka på trenden, och det gäller att vara vaksam på vad som händer i den här nischen.

För de som tänker er att börja använda er av de här teknikerna finns några grundläggande tips här.

2. Zero trust

Säkerhet har seglat upp överst på var och varannan dagordning, inte bara på cio:ns bord utan på hela ledningsgruppens. Förra året avlöste gisslanattackerna varandra med de internationellt uppmärksammade Colonial Pipeline-angreppet eller attacken mot det irländska hälso- och sjukvårdssystemet. Här i Sverige lamslogs Coop under en vecka då en leverantör av en tredjepartsprogramvara attackerades.

Hur ska man kunna skydda sig mot sådant? Den hetaste trenden i säkerhetssvängen just nu är zero trust, alltså nollitillit, och som namnet antyder handlar det om den lite trista attityden att inte lita på någon -– men det verkar vara det som krävs. Som ett exempel kan det vara att tilliten inte bör bestå under mer än ett arbetsplats, och även om du litade på en enhet eller identitet under förra arbetspasset ska du inte automatiskt lita på dem nästa gång. Det här är ett koncept som allt fler organisationer riktar in sig på.

Det finns annars ingen enhetligt definition för zero trust, men under 2021 kom en vägledning från den amerikanska standardiseringsmyndigheten NIST som beskriver nolltillit i sju punkter och hur man skapar en arkitektur för det.

De stora it-leverantörerna satsar också stort på nolltillit, och under fjolåret släppte exempelvis Google en helt ny säkerhetsplattform som bygger på zero trust-teknik och där utgångspunkten är att inte lita på någon.

3. Datahantering och regelefterlevnad

Att data är det nya guldet eller den nya oljan har redan hunnit bli en klyscha, men det ligger ändå mycket i det nya talesättet. I dag växer nya bolag fram till miljardbolag bara för att de har hittat sitt sätt att nyttja all tillgänglig information på ett smart sätt. Affärsmodeller dör eller föds eller omdanas. Det här innebär också att nya tekniker för datahantering måste hållas under uppsikt.

Det talas allt mer om data fabric som en metod för att möta de integrationsutmaningar som oundvikligen kommer av alla data som skapas på olika håll. Data fabric syftar till att fläta ihop och integrera data mellan plattformar och affärsanvändare, så att man ska kunna skapa en skalbar arkitektur. Med hjälp av inbyggd analys kan man sedan med data fabric förbättra och effektivisera dataanvändningen.Med alla data följer också ökade krav på regelefterlevnad. Inte minst GDPR ställer tuffa krav på hur man hanterar personuppgifter och den som bryter mot detta kan drabbas av hårda bötesstraff.

Regelefterlevnad har på kort tid skapat ett nytt it-segment, så kallad regtech där det bland annat utvecklas många verktyg för att automatisera de här processerna. En digitaliseringsvåg väntas skölja över organisationernas juridikfunktioner den närmaste tiden.

4. Teknik för samarbete i det hybrida kontorslandskapet

De stora leverantörerna av samarbetsplattformar formligen vräker ur sig ny teknik, nya funktioner och nya lösningar just nu, oavsett om man använder sig av Microsofts Teams, Googles Workspace, Webex, Slack, Zoom eller någon annan plattform.

Mer och mer AI-teknik integreras också i de här lösningarna för att sköta funktioner som textning eller brusreducering.

Utvecklingen sker i samklang med de prognoser som gör gällande att arbetslivet efter covid-19-pandemin inte återgår till hur det var före denna. Nu gäller det att ta sikte på att en del av personalstyrkan kommer att arbeta på distans och en del från kontoret.

Samtidigt pågår en hård konkurrenssituation mellan leverantörerna av collaborationverktyg, och de stora konkurrerar inte bara med varandra utan utmanas också av antingen nischade spelare som riktar in sig på speciella miljöer, som exempelvis hälso- och sjukvård eller andra med känsliga data eller också av leverantörer med regional förankring på en särskild marknad, som i fallet då Esam sökt nya plattformar bland företag som har sin bas i Europa, av regelefterlevnadsskäl.

5. Övervakning

Det här är en trend som inte går att utelämna, och där det måste resas viss varningsflagg. Distansarbetet under pandemin har fört med sig att en uppsjö nya verktyg för det som brukar kallas medarbetaranalys börjat användas.

Det är standardverktyg från de största programleverantörerna och rätt använda kan de vara ett stöd för både arbetsgivare och anställda att se till att arbetsmiljön är god och produktiviteten i organisationerna hålls på en bra nivå.

Men de här teknikerna och verktygen kan också användas för att hålla koll på individer på ett sätt som får motsatt effekt och som bara gör arbetsmiljön sämre, som kommer att öka personalomsättning och psykisk ohälsa i arbetslivet.

Tyvärr kom det flera varningssignaler under det gångna året om att det senare sker i för många fall. Till och med EU-kommissionen gick ut och varnade för trenden och dess konsekvenser.

It-beslutsfattare kommer att spela en nyckelroll för att de här verktygen används på rätt sätt ute i organisationerna, tror analytiker.