Redan för ett år sedan utfärdade USA sanktioner mot det kinesiska drönarföretaget DJI och nu går svartlistningen ytterligare ett steg som ska stoppa amerikanska investeringar i företaget.

USA.s finansdepartement anklagar DJI för att aktivt ha deltagit i den biometriska övervakningen och spårninen av uigurer i Xinjiang, rapporterar The Verge.

Today, Treasury’s OFAC identified 8 Chinese technology firms as part of the Chinese Military Industrial Complex. These 8 entities actively support the biometric surveillance & tracking of ethnic & religious minorities in China.https://t.co/MpGbAhsMxP