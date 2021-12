Två McDonalds-restauranger i Kina har installerat träningscyklar, rapporterar Business Insider.

Tärningscyklarna kan användas av kunder båda för att träna och för att ladda sina mobiler med strömmen som deras trampning genererar. I anslutning till träningscyklarna finns också bord så det går att äta samtidigt.

Cyklarna ska kommit på plats redan i september i södra Guangdong-provinsen men blev kända genom en viral video på Kinas Tiktok, Douyin. De finns även i en restaurang i Shanghai.

Träningscyklarna ska vara tänkta som ett miljöinitiativ och är gjorda av återvunnen plast.

Recently, a #McDonald's in Shanghai provided customers with a sports #bicycle table, so that customers can eat while exercising~ Do you think customers will lose #calories or eat more because of this? pic.twitter.com/9O1Sa9Mm6C