Investmentbanken Morgan Stanley har gått med på att betala 60 miljoner dollar i förlikning till följd av en stämningsansökan där banken anklagas för att orsakat dataläckor, rapporterar Zdnet.

Enligt stämningsansökan ska Morgan Stanley under 2016 och 2019 gjort sig av med gammal hårdvara utan att rensa den från kundernas personliga uppgifter. Totalt ska de två dataläckorna påverkat omkring 15 miljoner nuvarande och tidigare kunder.

Tidigare har en utredning som gjordes av Office of the Comptroller of the Currency (OCC) under 2020 kommit fram till att Morgan Stanley misslyckats med att uppskatta riskerna som kom med att göra sig av med sin hårdvara samt att skydda data.

Till följd var Morgan Stanley tvungna att betala 60 miljoner dollar i böter och kontakta samtliga potentiellt påverkade kunder om dataläckan. Det var strax efter detta som stämningsansökan kom in.

Morgan Stanley har nekat till att de är ansvariga för dataläckan.