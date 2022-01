FBI varnar nu för att en grupp cyberkriminella håller på att skicka ut skadliga usb-stickor via posten, rapporterar Zdnet.

Avsändarnas förhoppning tycks vara att en mottagare ska bli nyfiken nog att stoppa in usb-stickan i sin dator varpå den installerar skadeprogram.

Vissa av breven ska utgett sig att vara från USA:s Department of Health and Human Services och innehålla viktig information om covid-19. Andra ska påståtts vara gåvor skickade via Amazon.

FBI misstänker att det är gruppen FIN7 som ligger bakom attackerna. Under 2020 genomförde gruppen en liknande anfallskampanj med usb-stickor som påstods vara från elektronik-kedjan Bestbuy.

Anfallsförsöken ska bland annat skett mot transport- försäkrings- och försvarsindustrin i USA.

